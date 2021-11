Das sind die TV-Höhepunkte am Lockdown-Wochenende

Auch der Wintersport darf am Wochenende nicht fehlen: Nach einigen Technikbewerben starten an diesem Wochenende die Speed-Spezialisten in die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup. Los geht es traditionell in Kanada. In Lake Louise steht am Freitag für die Herren die erste Abfahrt auf dem Programm. Zu sehen live ab 19.55 Uhr auf ORF1 (bzw. ab 19.50 Uhr auf Eurosport und SRF2).