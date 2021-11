Zonk feiert TV-Comeback mit „Geh aufs Ganze“

„Zonk überall dabei“

Draeger selbst sagt, er habe gar nicht mehr an eine Rückkehr von „Geh aufs Ganze!“, das zwischen 1992 und 1997 in Sat.1 und von 1999 bis 2003 bei Kabel eins lief, geglaubt. Dann sei eines Tages der Anruf gekommen. Mit seinem Image als mittelmäßig beleumundeter Mann an der Seite des Zonks hat er offenbar aber nie gehadert. „Den Zonk habe ich überall dabei. Als wir auf Teneriffa gelebt haben, hatte ich unten im Pool keine Seerose aus Mosaiksteinchen - sondern einen riesengroßen Zonk“, sagt Draeger. Der hänge bei ihm auch in jedem Zimmer. „Ich habe da eine Nische gefunden, in der ich mich sauwohl fühle.“