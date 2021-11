Hotel in Freistadt wird acht Millionen Euro teurer

111 Zimmer, 222 Betten, elf Stockwerke - so sieht knapp umrissen das Gebäude aus, das Dietmar Hehenberger in Freistadt realisieren will. Politisch sorgte das Projekt für Debatten, ehe der Gemeinderat im Mai grünes Licht erteilte. Bedenken hatte es wegen eines uneingeschränkten Fortbestands der Freistädter Messe oder bezüglich ausreichend Gratisparkplätzen in unmittelbarer Nähe der Verkehrsdrehscheibe Stifterplatz gegeben.