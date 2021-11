Vorhang auf für die Unternehmerinnen der Zukunft

Erfolgsgeschichten aus vergangenen Runden zeigen: Das Gründer-Projekt vom Land und BFI zeigt Wirkung. In den letzten 10 Jahren sind mit der Unterstützung der Workshops mehr als 100 Burgenländerinnen zu ihrer eigenen Chefin geworden. So auch Sarah Schöller von Distelgrün: „Das Projekt hat mir gezeigt, was in mir steckt, und mich durch jede Phase begleitet. Außerdem habe ich viele Powerfrauen kennengelernt.“