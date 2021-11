Intensivstationen in OÖ sind in einer Woche voll

„Ein fixes Lockdown-Ende wäre unverantwortlich“

Kritik übt Stelzer an Grenzgängern der Maßnahmen: „Was ich nicht verstehe und mich bekümmert ist, dass es Bemühungen gibt, die bestehende Verordnung zum eigenen Vorteil zu interpretieren. Was geht trotzdem, wo kann ich hin? Anstatt sich die Frage zu stellen: Wie können wir zusammenhelfen, damit die Zahlen sinken?“ Der Schwung der Erstimpfungen sei leider vorbei, lediglich bei Zweit- und Drittstichen verzeichne Oberösterreich ein Plus. „Wenn es so weiter geht, werden wir uns wieder die Frage stellen müssen, wann der nächste Lockdown nach dem Lockdown kommt“, warnt Stelzer. Dass Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf ein Ende des Lockdowns für Ungeimpfte ab 13. Dezember beharrt, hält der Landeschef aus oberösterreichischer Sicht für unverantwortlich: „Ich kann den Menschen mit Blick auf die aktuellen Neuinfektionen kein fixes Ende in Aussicht stellen.“