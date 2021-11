Netzwerk sorgt für gute Nachbarschaft in Mariahilf

Gute Nachbarschaft noch mehr zu fördern ist das Hauptziel der Initiative „Miteinander in Mariahilf“ im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Obwohl das Projekt bereits vor sechs Jahren ins Leben gerufen wurde, zeigen sich die vielen Vorteile besonders in herausfordernden Zeiten wie diesen. Neben dem gemeinsamen Feiern von Straßen- und Nachbarschaftsfesten in Mariahilf, steht nämlich vor allem die gelebte Nachbarschaftshilfe im Alltag im Mittelpunkt.