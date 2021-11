Militärübungen in Ukraine und im Schwarzen Meer

NATO-Manöver in Schwarzmeerregion?

Die Führung in Moskau weist die Vorwürfe zurück und spricht im Gegenzug von zunehmenden Aktivitäten der NATO in der Region. Russlands Präsident Wladimir Putin beklagte Manöver unter US-Führung in der Schwarzmeerregion. Tatsächlich befinden sich US-Kriegsschiffe dort. Auf welche Manöver sich der Kremlchef bezog, ist aber nicht ganz klar. Offiziell bekannt ist lediglich die jährliche internationale Militärübung „Winter Shield“ im baltischen EU-Staat Lettland. An der Übung beteiligen sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Riga neben Soldaten aus Lettland und Litauen auch Einheiten der US-Streitkräfte in Europa und eines NATO-Bataillons. Demnach sollen bis zum 4. Dezember die Gefechtsfähigkeiten der Einheiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Truppen trainiert werden.