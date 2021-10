Russland schließt Vertretung bei der NATO

Doch diesen Worten scheint man in Russland keinen Glauben zu schenken. „Die NATO ist weder an einem gleichberechtigten Dialog noch an einer Zusammenarbeit interessiert“, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Montag. In dringenden Fällen könne sich das Militärbündnis an den russischen Botschafter in Belgien wenden.