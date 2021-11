Gefängnisse überfüllt: Ecuador begnadigt Häftlinge

Ecuadors Gefängnisse oft Schauplatz von Massakern

Zuletzt waren bei blutigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in einem Gefängnis in der Stadt Guayaquil mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Die Insassen griffen sich dabei gegenseitig mit Schusswaffen, Macheten und Sprengstoff an. Einer der schlimmsten Aufstände in der Geschichte Lateinamerikas ereignete sich zuvor im September, als 119 Häftlinge ums Leben kamen.