Vogelkenner sollen KI lehren, Gesänge zuzuordnen

Wie gut es das kann, wird anhand von Tonaufnahmen von mehr als 200 Forschungsstandorten aus aller Welt getestet. Aufgezeichnet wird in Österreich in der vom Umweltbundesamt betriebenen Umweltbeobachtungs-Forschungsstation Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge sowie am nahen Messstandort Molln (OÖ). Ebenso fließen Aufnahmen aus dem Botanischen Garten und dem Lainzer Tiergarten in Wien sowie aus Hall in Tirol und dem Karwendelgebirge ein. Diese Daten werden auch für Analysen auf nationaler und lokaler Ebene genutzt, heißt es.