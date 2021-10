Eine von fünf Vogelarten in Europa bereits bedroht

Die Europäische Rote Liste der Vögel 2021 zeichnet ein eher düsteres Bild, was die Vogelpopulationen in Europa betrifft: See-, Wasser-, Wat- und Greifvögel sind demnach die am stärksten bedrohten und am schnellsten abnehmenden Vogelgruppen in Europa; marine Lebensräume, Ackerland, Feuchtgebiete und Wiesen die Lebensräume mit den am stärksten bedrohten und/oder rückläufigen Arten. Die Mehrheit der Lerchen, Ammern und Würger ist rückläufig, andere wichtige Gruppen mit signifikanten Rückgängen sind Enten und Watvögel, so BirdLife International am Donnerstag.