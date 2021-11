NASA lässt Testsonde in einen Asteroiden fliegen

Die US-Raumfahrtbehörde NASA will am Mittwoch eine Sonde ins Weltall schicken, die absichtlich in den Asteroiden Dimporphos gesteuert werden soll, um dessen Flugbahn zu verändern. Das erinnert an Hollywood-Filme wie „Armageddon - Das jüngste Gericht“, in dem 1998 Stars wie Bruce Willis und Ben Affleck in kürzester Zeit mit einem komplizierten und gefährlichen Manöver einen direkt auf die Erde zurasenden Asteroiden zerstörten.