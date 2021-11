Verletzter Autofahrer nach Unfall verschwunden

Am Dienstag gegen 1 Uhr früh zeigte ein Lkw-Lenker an, dass er in der Trauner Zaunermühlstraße eine schwer beschädigte Leitschiene festgestellt habe. Bei den folgenden Erhebungen konnte als Zulassungsbesitzer eine Firma ausgeforscht werden, die unweit vom Vorfallsort etabliert ist. Bei der Kontrolle der zur Firma gehörenden Arbeiterunterkunft fanden die Beamten einen schwer beschädigten Pkw, dessen Schäden genau zu den Spuren am Unfallort passten. Zudem waren im Bereich der hinteren Fahrzeugtür, am Fahrersitz, an der Fahrertüre, am Lenkrad und an der Heckklappe Blutspuren ersichtlich.