35 Jahre nach Super-GAU: Neue Reaktoren in Ukraine

Grüne: Erneuerbare Energie „kostengünstiger und sicherer“

„Ich kann nicht nachvollziehen, wie man nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl weiter an der Atomkraft festhalten kann. Die Katastrophe hat gezeigt, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, diese zu bewältigen“, reagierte der Anti-Atom-Sprecher der Grünen, Martin Litschauer. Bezeichnend sei auch der Umstand, dass über die Vertragssumme und die Baufristen nichts bekannt wurde, so Litschauer in einer Stellungnahme. Er hielt fest, dass es „wesentlich kostengünstiger und sicherer“ wäre, jetzt auf erneuerbare Energie zu setzen.