Der Frust in den Schulen ist schon sehr groß

Enorme Belastung

Mittlerweile bestimme der administrative Aufwand rund um Corona den Alltag. Anrufe von Eltern und Behörden, lange Listen zur Dokumentation, Erreichbarkeit am Abend und am Wochenende stehen auf der Tagesordnung. „Der Bund kann froh sein, dass wir alle so zusammengreifen und dadurch das System am Laufen halten“, ärgert sich eine Schulleiterin. In den Klassen sitzt oft nur ein Teil der Schüler. Manche sind abgemeldet, andere in Quarantäne oder erkrankt.