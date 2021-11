Erster Lockdown-Tag an Wiener Schulen kaum spürbar

Diese Auslastung zeigt sich auch in der Offenen Volksschule Knöllgasse in Favoriten. Dort zählte man am Montag in etwa 15 bis 18 Kinder, also rund zwei Drittel, pro Klasse. „Alle Kinder müssen eine Maske tragen und Sport findet nicht statt, aber ansonsten war es ein gewöhnlicher Schultag“, erzählt eine Lehrerin.