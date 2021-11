Eismeister am Weißensee wartet noch auf den Frost!

Kinder helfen mit

Denn ohne die Schlosserei von Norbert Jank jun. würde die Arbeit am Eis nicht funktionieren. Deshalb parkt in der Werkstatt in Greifenburg wieder ein alter Ford Fiesta. „Nummer zehn oder elf“, so der Eismeister, weil „der Ford Fiesta für unsere Arbeit am Eis perfekt ist; ausreichend Bodenfreiheit und leicht genug“. Bernhard und Norbert jun. sind nicht nur technisch und handwerklich höchst begabt, wie auch ihr Vater, sondern die beiden wissen inzwischen ganz genau, wie sie die verschiedenen Pflüge und Besen an den Fiesta montieren müssen.