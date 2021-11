Fünfter Lockdown: So geht Wien in die Zwangspause

Für Wien und die Ostregion beginnt heute der fünfte „harte“ Lockdown. Das kommt auf die Wiener zu: Die Gastronomie muss schließen, nur noch Take Away und Lieferdienste sind möglich. Advent- und Weihnachtsmärkte finden vorübergehend ebenfalls nicht statt. Ein Häferl Punsch gibt es nur zum Mitnehmen. Auch im Handel fahren die Rollläden hinunter, die Betreiber setzen auf das altbekannte Prinzip von Click & Collect. In den Schulen werden am Montag trotz Lockdown viele Kinder zur Betreuung erwartet.