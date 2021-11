Rauchbomben | Keine Nebenfront

Rauchbomben flogen gestern in Wien bei der Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Rauchbomben gegen die Polizei - von Randalierern, die ausgerechnet vom ehemaligen Polizeiminister Kickl aufgestachelt wurden. Vom Chef der FPÖ, einer Partei, die einst für Recht und Ordnung stand. Es fällt schwer und schmerzt, zu sehen, wie verbale Rauchbomben vielen Menschen, die wir als Verwandte oder Freunde mögen, plötzlich den Blick auf die Realität vernebeln. Angeleitet von Extremisten ziehen manche sogar demonstrierend vor Spitäler, in denen Corona-Kranke um ihr Leben kämpfen oder es gar verlieren. Wie man das Bevölkerungsdrittel der Verweigerer doch noch zum Impfen bringt, das jetzt alles ist, was zählt, wie wir in der Sonntags-„Krone“ titeln - da herrschte Ratlosigkeit bei dieser so umfassend von Ratlosigkeit geprägten Regierung. So verfiel man auf die Impfpflicht. Versucht damit die zwei Drittel Geimpften einzunebeln, die jetzt entgegen aller Versprechen doch wieder in einen Lockdown geschickt werden. Der aber „nur bis 13. Dezember dauert“, wie der Bundeskanzler auch im Bischofberger-Interview heute neuerlich verspricht. Wen wundert’s, wenn auch diese Ankündigung viele für eine Rauchbombe halten - bei all dem, was da schon vernebelt wurde.