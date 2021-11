OP-Absagen und Betten-Sperre

Eines ist klar: In den Spitälern herrscht zurzeit Ausnahmezustand. Eine Besserung ist trotz anstehenden Lockdowns noch lange nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, denn Prognosen sagen in den nächsten zwei Wochen die totale Überlastung voraus. Die „Krone“ hat nachgefragt, wie sich die Krankenhäuser darauf vorbereiten.