„a glimpse - ein flüchtiger Blick“ in Klagenfurt

Mit einem flüchtigen Blick, wie der Ausstellungstitel es doppelbödig so will, ist es nicht getan! Dafür ist die Lawine an Eindrücken, mit der Pepo Pichler das Auge überrollt, zu massiv. Raum und Geist füllend bespielt der Klagenfurter die weitläufigen Schauräume, die sich zu Wunderkammern und Altären ver- und entpuppen.