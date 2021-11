PCR-Testsystem hat kapituliert

Zwölf „Krone“-Redakteure gaben am Dienstagmorgen ihre „Salzburg gurgelt“-Proben ab. Eingeworfen wurden die Probenbehälter bei verschiedenen McDonalds- und Spar-Filialen in der Stadt Salzburg, sowie im Flachgau und Tennengau. Das eigentliche Versprechen der Testaktion: Ein Ergebnis kommt binnen 24 Stunden, wenn die Gurgel-Proben bis 10 Uhr morgens abgegeben werden. Tatsächlich haben bis Redaktionsschluss am Freitagabend nur drei von zwölf Kollegen ein Ergebnis erhalten.