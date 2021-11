3G am Arbeitsplatz: PCR-Test ist kein Muss

Vorweg: Der sogenannte „Wohnzimmer-Test“, also ein Antigen-Test in Eigenregie ohne Beaufsichtigung, gilt in Österreich nirgendwo mehr als Zutrittsvoraussetzung für den Arbeitsplatz. Allgemein gelte bei 3G, dass der Test entweder ein zuverlässigerer PCR-Test (z.B. der Gurgeltest) oder ein - beaufsichtigter - Antigen-Test sein müsse, also etwa in einer Apotheke oder in einer Teststraße oder von einem Arzt abgenommen.