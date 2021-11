Ab heute wieder Impfen ohne Anmeldung

Am heutigen Dienstag können sich alle kurzentschlossenen Steirer wieder ihre Corona-Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung abholen. Alle 16 Impfstraßen des Landes haben von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag geht das „freie Impfen“ weiter. Drittimpfungen gibt es an diesen Tagen aber nur für AstraZeneca-Geimpfte.