Köpferollen hilft aktuell gar nichts

Das soll dann Handlungsfähigkeit signalisieren. So ist es im Sport, wenn der Trainer gefeuert wird, obwohl die Mannschaft versagt, so ist es in der Politik. LH Günther Platter muss sich aber nachsagen lassen, bei der Bestellung des Postens des Gesundheitsdirektors mit Pollak kein glückliches Händchen gezeigt zu haben. Ganz abgesehen davon, dass dessen Demontage in der jetzigen Situation absolut nicht weiter hilft. Da braucht es schon andere Entscheidungen, die wesentlich mehr schmerzen.