Meghan zeigt Archie-Foto und macht sich zum Affen

Im Talk mit DeGeneres, der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, plauderte die Ehefrau von Prinz Harry aus, dass sie ihre Kinder in diesem Jahr zu Halloween verkleidet habe. Archie mochte das gar nicht. Er riss sich das Dinosaurier-Kostüm gleich wieder vom Körper. Baby Lilibet habe sie in ein niedliches Stinktierkostüm aus dem Film Bambi gesteckt. Ein Foto davon gab es nicht, dafür eines, das den zweijährigen Archie von hinten in seinem Hühner-Gehege zeigt.