Gelebter Umweltschutz durch Second-Hand-Ware

„Wir übernehmen gebrauchte Waren und Textilien in die Aufbereitung zur Wiederverwendung“, erklärt Eva Steindl. Laut Greenpeace-Umfrage hängen in Österreichs Schränken 72 Millionen Kleidungsstücke ungetragen. Ein Großteil landet irgendwann in Altkleidercontainern oder im Müll. Bringt man sie in heimische Second-Hand-Läden, haben die Sachen ein zweites „Leben“.