Straka zum „Sport Manager des Jahres 2021“ gekürt!

Herwig Straka ist vom Sport Business Magazin als „Sport Manager des Jahres“ ausgezeichnet worden! Der Veranstalter von Sport-Großereignissen erhielt dafür den zum vierten Mal verliehenen „Victor“ in der Hauptkategorie. Der 55-Jährige ist u.a. für das Wiener Tennis-Turnier verantwortlich und sitzt im Board of Directors der Tennis-Tour (ATP), trat in den vergangenen 25 Jahren aber auch in anderen Sportarten als Veranstalter bzw. Sportler-Manager auf.