Mitarbeiter-Aufstand in der Wiener Secession

Die Wiener Secession, eines der bekanntesten Museen des Landes, soll trotz guter Besucherzahlen, staatlicher Förderungen und einer beachtlichen Zahl an Unterstützern ihren Mitarbeitern eine gerechte Entlohnung vorenthalten. Generell soll man es dort mit dem Arbeitsrecht nicht so genau nehmen. Das unterstellt zumindest ein Teil der Angestellten, die von der Gewerkschaft WAS vertreten werden. „Grobe Missstände gibt es vor allem bei den geringfügig Angestellten, die an der Kassa sowie als Aufsichtsperson arbeiten“, sagt ein für die Rechtsunterstützung Verantwortlicher der Gewerkschaft im Gespräch mit der „Krone“.