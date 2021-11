Pflegeeltern haben jetzt Chance auf Anstellung

Vor allem für die Pflegeeltern im Land soll das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz eine große Erleichterung bringen. Als erstes Bundesland in Österreich sollen die Betroffenen die Chance auf eine Anstellung und damit auf einen Mindestlohn von 1700 Euro netto erhalten. „Diese Regelung soll analog jener für pflegende Angehörige sein“, erklärt SP-Klubobmann Robert Hergovich. Ebenfalls in dem neuen Gesetz enthalten ist eine Aufstockung der Schulsozialarbeiter im Land von derzeit drei auf künftig acht. „Das halte ich vor allem aufgrund der aktuellen Situation nach den vielen coronabedingten Lockdowns und dem daraus resultierenden Onlineunterricht für extrem wichtig“, so der Klubobmann.