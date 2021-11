Pfizer beantragt in den USA Notfallzulassung

Neue Hoffnung im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Der Pharmariese Pfizer hat am Dienstag in den USA die Notfallzulassung seiner neuen Pille gegen Covid-19 beantragt. Das Medikament namens Paxlovid hemmt die Vermehrung des Erregers SARS-CoV-2. Sollte die Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht geben, könnte das Medikament bereits in wenigen Wochen auf den amerikanischen Markt kommen.