Kindergärten: Ganztag teils günstiger als Halbtag

Was gleich auffällt sind die großen Unterschiede der Elternbeiträge: So zahlen Mamas und Papas in Kärnten für halbtägige Betreuung ihrer Kinder zwischen 26 und 358 Euro, für ganztägige Betreuung müssen Eltern zwischen 110 und 540 Euro ausgeben. Wie diese Tarifunterschiede zustande kommen, liegt laut Landesrechnungshof nahe: Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergärten diese Preise ja selbst fest.