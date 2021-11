„Frauenmorde werden so schnell nicht aufhören!“

„Krone“: Eine Frau wurde mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt. Es ist dies der 25. Frauenmord in diesem Jahr in Österreich. Warum hört das nicht auf?

Psychiaterin Sigrun Roßmanith: Auch wenn wir uns das alle wünschen, das wird leider so schnell nicht aufhören. Es ist in den Köpfen vieler Männer eingeprägt, dass eine Frau zu funktionieren hat, wie es sich der Mann vorstellt. Vor allem bei Männern, die kulturelle Werte aus anderen Ländern verinnerlicht haben, ist das oft gang und gäbe. Bei uns ist es nicht mehr so extrem.