Geständnis: Villacher Frauenmörder hinter Gittern

Dieser Fall sorgte am Dienstag für einen Schock in ganz Kärnten: Ein 28 Jahre alter Rumäne hatte die Leiche einer 29-jährigen Prostituierten aus Rumänien vor dem Haupteingang der Bezirkshauptmannschaft Villach abgelegt. Von Zeugen war er dabei beobachtet worden, wie er auf den Stufen vor dem Eingang auf Polizei und Notarzt wartete und immer wieder „My life is over!“ (dt.: „Mein Leben ist vorbei!“) rief. Noch am Dienstag wurde der Mann stundenlang vom Landeskriminalamt befragt. Dabei legte er ein Geständnis ab. Das bestätigt Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz gegenüber der „Krone“.