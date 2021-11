Rumäne (28) legte tote Frau vor Tür der BH Villach

Dieser Fall schockiert ganz Kärnten: Über jene tote Frau, die am Montag in Villach aufgefunden worden war, gibt es nun weitere Details. Laut gesicherten Informationen der ermittelnden Polizei wurde die 29 Jahre alte Rumänin brutal mit einem hölzernen Baseballschläger massakriert. Ein Rumäne (28), der bereits in Polizeigewahrsam ist, legte die Leiche der Frau dann vor der Bezirkshauptmannschaft Villach ab.