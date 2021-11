Einkommensstatistik: Steyrer verloren meistes Geld

In Steyr bringt man im Schnitt 3420 € brutto pro Monat nach Hause – das ist das Medianeinkommen, bei dem die Hälfte mehr und die Hälfte weniger verdient. Bei den Männern sind es gar 4148 Euro, bei den Frauen 2012 Euro. Während sich die Steyrerinnen um ein Einkommensplus von 3,3 Prozent freuen dürfen, haben die Steyrer heuer sogar um 4,3 Prozent weniger im Lohnsackerl. „Das sind preisbereinigte Werte, also Realeinkommen“, heißt es bei der Arbeiterkammer OÖ, die diese Statistik jetzt veröffentlicht hat. „Einkommensverluste nach der Übernahme des in Steyr angesiedelten MAN-Werks sind darin noch nicht enthalten.“