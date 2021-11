AGES zu Inzidenzen: „Ungeimpfte stärker betroffen“

Schmid hält es zwar für durchaus möglich, dass der Fortschritt bei den Auffrischungsimpfungen zu einer Dämpfung der Neuinfektionen insbesondere in der Altersgruppe ab 60 führt. Immerhin hat sich bereits fast eine halbe Million Menschen in Österreich eine „Booster-Impfung“ geholt. In der aktuellen Auswertung kann dieser Effekt wegen der Meldeverzögerung in der Impfstatistik aber nicht methodisch seriös beziffert werden, betont Schmid. Was laut Schmid aber bereits beobachtet werden kann, ist ein Rückgang der Impfdurchbrüche wegen der Auffrischungsimpfungen.