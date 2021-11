Lockdown für Ungeimpfte „schwer zu kontrollieren“

Ein „engmaschiges Netz an Kontrollen“ kündigte der Innenminister anlässlich der Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte an. Wie diese in der Praxis aussehen und welche Probleme es dabei gibt, hat sich die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein am Montagvormittag in der Flachgauer Gemeinde Bergheim angeschaut.