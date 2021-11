„Faire Mode hat man bereits im  Kleiderschrank“

Während sie zu Beginn eher die klassische Lifestyle-Bloggerin war, setzt sich Anna Laura Kummer heute vor allem für die Umwelt ein. Dabei kam die 25-Jährige auch nicht an dem Thema Fast Fashion vorbei, welches sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der größten Klima-Killer entwickelt hat. Im Jahr 2019 gründete die Bloggerin deshalb ihre eigene nachhaltige Fashion-Marke The Slow Label.