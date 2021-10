Zuerst zerstört, jetzt reanimiert

Zum einen auf das Mobile Einsatzkommando (MEK) der Polizei, das es in allen Städten mit eigenem Statut gab und das ständig auf der Straße unterwegs war, sowie auf die Sondereinsatzgruppe (SEG) von der Gendarmerie, die in Bereitschaft war. Aus Polizeikreisen ist zu hören, dass auf das MEK sowie auf das SEG große Stücke gehalten wurden. Dennoch wurden beide 2002 aufgelöst, um das Cobra-System mit Standorten in ganz Österreich zu erweitern. Und jetzt, wo die Cobra überall positioniert ist, wird erneut eine Struktur mit Aufgabenbereichen des ehemaligen MEK/SEG aufgebaut, wie es sie bereits bis 2002 gab.