Wann kommen die Geisterspiele wieder retour?

Kapfenberg gastiert in der Zweiten Liga am Samstag bei BW Linz, Hartberg in der Bundesliga bei Ried. Im „Corona-Hotspot“ Oberösterreich werden die Steirer-Klubs schon an die „Geisterspiele“ aus den ersten Corona-Wellen zurückerinnert. In Ried zwar nur bedingt, dort dürfen beim Hartberg-Spiel (laut aktuellem Stand) unter der 2G-Regel alle Sitzplätze (an die 4500) besetzt werden - ohne Abstand und Maske. FFP2-Pflicht gilt nur im geschlossenen VIP-Raum. In Linz beim Kapfenberg-Match klopft aber schon der „Geist“ an die Tür, gibt’s nur mehr 375 „Sitzer“.