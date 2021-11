Nach Ermittlungen 47-jähriger Rumäne festgenommen

Was ist geschehen?

Im Zeitraum von 9.-12.Juli 2021 wurde in ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit an der Glan eingebrochen. Der Einbruch wurde von einem 28- jährigen Mann am 12. Juli nachmittags bemerkt, der sich während des Urlaubs seiner Eltern um deren Haus kümmerte. Die Täter gelangten durch Einschlagen einer Fensterscheibe ins Innere des Hauses und stahlen diverse Uhren, Schmuck und Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro.