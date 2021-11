Sebastian Kurz beschäftigt sich und seine Juristenarmee jetzt also mit teuren Privatgutachten, die seine Schuldlosigkeit beweisen sollen. Das ist sein gutes Recht und sicher eine sehr viel Zeit in Anspruch nehmende Ablenkung von der Pandemie. Der Rest des gereizten Landes bleibt blöderweise alleine mit der Pandemie und dem „Krieg der Ratlosen“, wie das Sybille Berg im „Spiegel“ so treffend formuliert hat.