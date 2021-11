„Eine Krise ist wie ein Vergrößerungsglas“

Dr. Preiser-Kapeller: Das ist möglich. Was jedoch auch eine Rolle spielt, ist, dass der Mensch schon seit dem Altertum immer wieder in neue, zuvor unberührte Naturräume vordringt. Dabei stößt er auf Krankheitserreger, die zuvor nur unter Wildtierpopulationen verbreitet waren, sich dann aber an Haustiere und Menschen anpassen. Das passiert aktuell gerade in den Regenwaldgebieten, lässt sich aber auch schon weit früher beobachten. So zum Beispiel im 13. Jahrhundert als in Folge der mongolischen Expansion mehrere Bevölkerungsgruppen in die Steppe vorstießen und auf Nagetierpopulationen trafen, die den Pesterreger in sich trugen.