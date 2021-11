„Ich will eine offene Rechnung begleichen“

Olympische Spiele in Peking großes Ziel für Eberhard

Das große Saisonziel sind für den 1,96-m-Hünen natürlich die Olympischen Spiele in Peking. Eberhard, der zwei WM-Medaillen sein Eigen nennen darf, möchte unbedingt auch im Zeichen der fünf Ringe reüssieren. „Da will ich eine offene Rechnung begleichen“, spricht er seinen vierten Platz im Sprint von Pyeongchang 2018 an.