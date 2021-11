Causa Häusle: Außer Spesen nichts gewesen

Fast sechs Jahre ist es bereits her, da machte die „Causa Häusle“ landesweit Schlagzeilen: Von einem Umweltskandal erster Güte war die Rede, tonnenweise Müll sei auf dem Betriebsgelände in Lustenau illegal entsorgt worden, zudem hätte sich die Firma dadurch Steuern in Millionenhöhe erspart. Der Schuldige des Skandals war schnell ausgemacht - namentlich Martin Bösch, der damalige Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens. Beim Prozess fuhr die Staatsanwaltschaft dann schwere Geschütze auf: Der Aktenberg belief sich auf mehrere tausend Seiten, dazu noch etliche Expertengutachten. Mehr Show als Substanz: Denn rasch kristallisierte sich heraus, dass die Anklage auf sehr wackeligen Beinen stand, insbesondere die Vorwürfe gegen den Geschäftsführer fielen wie ein Kartenhaus in sich zusammen.