Verdächtige nach Überfall auf Supermarkt gefasst

Nachdem der Spar-Supermarkt an der Bischofshofener Nordausfahrt (Salzburg) am Donnerstagabend überfallen worden war, vermeldete die Polizei am Freitagvormittag einen Fahndungserfolg. Die Beamten konnten zwei tatverdächtige Männer aus dem Suchtgiftmilieu festnehmen.