Räuber nach Supermarkt-Überfall auf der Flucht

Großfahndung angelaufen! Kurz nach 18 Uhr überfielen am Donnerstagabend zwei bis dato unbekannte Räuber einen Spar-Markt in Bischofshofen. Die Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete, groß angelegte Fahndung nach den beiden dauerte bis in die späten Abendstunden an, hieß es von Seiten der Salzburger Polizei.