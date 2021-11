66-Jähriger nach Sturz in Maisgrube verstorben

Tragisch endete Donnerstag am Abend ein Unfall in einer Trocknungsanlage in Königsdorf, Bezirk Jennersdorf. Der 66-jährige Senior des Betriebes war in die Entladegrube voller Mais gestürzt und drohte zu versinken. Seine Hilferufe hörten Spaziergänger. Der Verunglückte konnte freigeschaufelt werden. Trotz rascher Wiederbelebungsversuche gab es für ihn keine Rettung.