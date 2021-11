Kostenloser Pkw-Check: Sicher in Winter starten

Im Rahmen der Aktion „Bewusst sicher“ startet das Land in Kooperation mit dem ÖAMTC eine Schwerpunktaktion, damit Autofahrer sicher in den Winter starten. Bis 11. Dezember können an allen ÖAMTC-Stützpunkten defekte Scheinwerfer getauscht und kostenlose Winter-Checks durchgeführt werden.